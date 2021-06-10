Yeni Adliye Sarayı Projesiyle İlgili Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, İlimizde yapılacak olan yeni Adliye Sarayı için proje değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, İlimizde yapılacak olan yeni Adliye Sarayı için proje değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Pehlivan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, yakında başlayacak olan projeye ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu, gerekli kararlar alındı.

Yapılan toplantının ardından Vali Pehlivan, beraberindekiler ile birlikte sahada incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre