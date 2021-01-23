Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor
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BBC

Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor

23.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:53

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Biden yönetiminin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu. Ülkenin ilk siyahi savunma bakanı olan Austin, Orta Doğu'yu yakından tanıması ve terör örgütü PKK'yı silahlandırmasıyla tanınıyor.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlarken, Kabinesi'nde yer alan isimler de birer birer şekilleniyor. Biden, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başına Lloyd Austin'i getirdi. 4 yıl önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir numaralı ismi olan Austin, 2016 yılında emekli olmuştu. Biden'ın aday gösterdiği Austin, Senato tarafından da onaylanarak Pentagon'un başına geçen ilk siyahi isim oldu.

ORTA DOĞU'YU YAKINDAN TANIYOR

Biden ile Obama dönemindeki Başkan Yardımcılığı sırasında beraber çalışma fırsatı olan Austin, Orta Doğu'yu çok yakından tanıyan bir isim. Austin, 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü. Bu dönemde, ABD'nin Irak'taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.

DEAŞ'LA MÜCADELEYİ BAHANE EDİP TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAHLANDIRDI

2013'te CENTCOM'un başına atanan Austin, Suriye'deki iç savaş ve DEAŞ ile mücadelede büyük rol oynadı. "Eğit-donat" programını yöneten Austin, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla terör örgütü PKK-PYD-YPG üyelerinin de silahlanmasına öncülük etti.

HAVA OPERASYONLARINI YÖNETTİ

Austin, DEAŞ'ın PKK-PYD-YPG'nin kontrolü altındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı. Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce DEAŞ militanının öldürüldüğünü ve PKK-PYD-YPG'nin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

YPG'YE DESTEK VERİLDİĞİNİ KABUL EDEN İLK ASKERİ YETKİLİ OLDU

Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, eğit-donat programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de savaştığını söyledi. O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı. Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin YPG'ye destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu. Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin, YPG ile temas halinde olduklarını, danışmanlık ve yardım sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini öne sürdü.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Irak'ta DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da yer alan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.

Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'PKK'yı silahlandıran adam' olarak tanınıyor
BBC
Haber Yorumları (20)
O BİR ASKER: Bu adama emir eri ne yap derlerse yapmak zorunda ve o bu görevde olmasa bir başkaları olacak ve ben verilen emiri yapmıyorum deme şansı yok ! biz ABD ye kızıyoruz politikalarına kızıyoruz haklıyızda fakat bu ABD doğası gereği tam bir akreptir akrep bir ülkeye güvenmek demek ölümü kabul etmek demektir
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GÖRELİM MEVLA NEYLER: Yıllar önce Amerikalı bir subaydan duyduğum söz ''Amerika Türkiye''den asla vazgeçmez'' Herhalde Harp okullarında böyle öğretiliyor.
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CAN DEP: Dünya mekanizmasinin sadece kendi etraflarinda döndügünü sanan ahmaklar, ortadoguda nasil degisim dönüsüm oldugunu yada olacagini farkinda degiler, Artik Türkiyenin Suriye ve irak devletleri diye bir sinir komsulari olmayacaktir, umarim yeni komsu devleti tahmin etmissinizdir..!
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