Yengesini baltayla yaralayan şüpheli tutuklandı ORDU'nun Gölköy ilçesinde, tartıştığı yengesi Sevim Taş'ı (66) baltayla başına vurarak, yaralayan Murat Taş (70), tutuklandı.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, tartıştığı yengesi Sevim Taş'ı (66) baltayla başına vurarak, yaralayan Murat Taş (70), tutuklandı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA