Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Denizli'de yeni evlenen çiftin, ailesinin evine ziyarete gittiği sırada düğünde takılan 200 bin TL'lik altın ve paraları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi, düğün takılarını çalan kişinin gelinin yengesi olduğunu ve paraları çamaşır makinesinde yıkadığını tespit etti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 1 ay önce evlenen R.B. (30) ve H.B. (28) çifti sabah saatlerinde evlerinden çıkarak ailelerini ziyarete gitti. Düğün takılarını evde saklayan çift, eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Evdeki tüm alanı tek tek aramalarına rağmen düğünde takılan 200 bin TL değerinde altın ve paraları bulamayan çift ile yenge Y.S. (38) jandarmaya giderek takıların çalındığı ihbarında bulunarak ifade verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

ALTINLAR EVİN FARKLI BÖLÜMLERİNDE SAKLI HALDE BULUNDU

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT'ın titiz çalışmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin gelinin yengesi Y.S. olduğu ortaya çıktı. Çiftin el öpmek için aile evine gittiği anı fırsat bilen Y.S.'nin kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girerek 200 bin TL değerindeki altın ve parayı aldığı tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda yengenin paraları yıkadığı tespit edilirken, altınlar ise evin farklı bölümlerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan yenge Y.S.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA