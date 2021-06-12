Yenenler Ailesi'nin deniz keyfi

Çeşme'yi tercih eden çift, önceki gün büyük oğulları Kuzey ile Aya Yorgi Koyu'ndaki Om Paparazzi adlı plajdaydı.

Çeşme'yi tercih eden çift, önceki gün büyük oğulları Kuzey ile Aya Yorgi Koyu'ndaki Om Paparazzi adlı plajdaydı. Önce babasıyla, sonra annesiyle denize giren Kuzey'in keyfine diyecek yoktu.

Bir süre önce kilo vermeye karar verdiğini açıklayan ve zayıflama macerasını YouTube videolarıyla da paylaşan Eser Yenenler, kilolarından henüz kurtulamadı.

Kısa süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Berfu Yenenler, eski formuna çabuk kavuştu.

Kaynak: Hürriyet