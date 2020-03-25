Yemin Dizisi 213. Bölüm Fragmanı Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 25 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 213. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Gülsüm'ün Reyhan'ın gerçek kardeşi olmadığını öğrenir. Hamileliği zor geçen Reyhan bu gerçekle yüzleşecek mi?Yemin 213. Bölüm (2.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 25 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 213. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Emir Gülsüm'ün Reyhan'ın gerçek kardeşi olmadığını öğrenir. Hamileliği zor geçen Reyhan bu gerçekle yüzleşecek mi?

Yemin 213. Bölüm (2. Sezon) Emir, Gülsüm'ün gerçekten Reyhan'ın kardeşi olmadığını öğrenir. Öte yandan Gülsüm, kendini bu oyuna kaptırmış, tatmadığı duyguları yaşarken mutludur. Emir, her şeyi göze alıp hamileliği zor geçeceğe benzeyen Reyhan'a bu gerçeği söyleyecek mi? Narin, sürpriz tanığın Oya olduğunu öğrendiğinde deliye döner. Oya'yı bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Artık gemileri yakmış Oya'ya karşı Narin mahkeme günü bir karar vermek zorunda kalacak. Narin, Oya'nın tehdidine boyun eğecek mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…

Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi