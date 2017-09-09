Yemen Ellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dua
- Yemen ellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duaTAİZ - 25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile yüz binlerce kişiye bayram sevinci yaşatan İhlas Vakfı, iç savaş ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Yemen'de de kurban kesimi gerçekleştirdi.
- Yemen ellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
TAİZ - 25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile yüz binlerce kişiye bayram sevinci yaşatan İhlas Vakfı, iç savaş ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Yemen'de de kurban kesimi gerçekleştirdi. Yemenliler, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hayırseverlere dua etti.
Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı, iç savaş ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Yemen'de kesilen kurban vekaletlerini Yemenlilere dağıttı. Yemen'in Taiz vilayeti Misrakh Belediye Meclisi Üyesi Abdullah Ahmad Aklan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabi Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretleri'ne, ilk Türk İslam halifesi ve Hadim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı) unvanına sahip olan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'a, İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Doktor Enver Ören'e, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e ve tüm hayırseverlere dua etti.