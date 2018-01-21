Yemen'deki Olaylar

Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in üvey kardeşi, orduda üst düzey görevlerde bulunan Tümgeneral Ali Salih el-Ahmer'in, meşru yönetime katıldığı bildirildi.



Yemen resmi ajansı SABA'da yer verilen habere göre, yaklaşık 3 hafta önce Husilerin kontrolü altındaki Sana'dan ayrılan Tümgeneral Ali Salih el-Ahmer, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile bir araya geldi.



Ahmer'in, meşru hükümete katıldığı ve Salih'in yakınlarından Hadi yönetimine iştirak eden ilk kişi olduğu kaydedildi.



Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih'in de hazır bulunduğu görüşmede, Hadi'nin Yemen'de İran destekçisi Husilerle mücadelede safları birleştirmenin önemini vurguladığı, Tümgeneral Ahmer'in meşru yönetim güçlerine katılmasından memnuniyet duyduğunu söylediği ifade edildi.

Ahmer, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in geçen Aralık ayında Husiler tarafından öldürülmesinin ardından Salih yanlılarına yönelik alıkoyma girişimleri sonucu Sana'dan ayrılarak Marib kentine gitmişti.



Ahmer, daha sonra Suudi Arabistan'a geçmişti.



Salih'in üvey kardeşi Ahmer, orduda önemli görevlerde bulunmuş, 2004 yılında Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olmuştu. Daha sonra devrimin patlak verdiği 2011 yılına kadar Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Ofis Müdürlüğü görevini yürütmüştü.



Yemen'de Salih'in öldürülmesinin ardından Salih yanlısı güçler Husilere karşı savaş açarken meşru yönetimi tanımamış ve hükümete katılmamıştı.