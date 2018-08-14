- Yemen'de valinin konvoyuna saldırı: 3 ölü

TAİZ - Yemen'in Taiz kenti valisinin konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda vali yara almadan kurtulurken, konvoydaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Taiz kentinin valisi Amin Mahmud'un konvoyuna bugün başkent Aden'de saldırı düzenlendi. Saldırıdan Vali Mahmud yara almadan kurtulurken, valinin konvoyundaki 3 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda Taiz kentinin Güvenlik Komitesi Başkanı olan Vali Mahmud'a düzenlenen saldırının, terörist gruplar ve Güvelik Komitesi Güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Güvelik Komitesi birkaç gün önce terörist gruplarla yapılan çatışmalarda elde etikleri başarılar sonucu bölgenin kontrolünü geri aldıklarını duyurmuştu.