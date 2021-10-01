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Yemen'de kadınlar, ülkede kötüleşen ekonomik durumu protesto etti

AA / Ammar El Khalfi - Haberler | Güncel
Yemen'de kadınlar, ülkede kötüleşen ekonomik durumu protesto etti

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kadınlar, ülkedeki ekonomik kötüleşme ve yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kadınlar, ülkedeki ekonomik kötüleşme ve yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Aktivistlerin çağrısı üzerine, onlarca Yemenli kadın Aden'in Hurmekser ilçesindeki el-Arud Meydanı'nda toplandı.

"Halk ölüyor", "Talebimiz ekmek ve haysiyet" ve "Aden acıdan kan ağlıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve yerel para birimindeki aşırı değer kaybına tepki ifade eden sloganlar attı.

Göstericiler, hükümet yetkililerine yaşam koşullarını ve kamu hizmetlerini iyileştirmeleri ve para birimindeki aşırı değer kaybına acilen çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle milyonlarca kişinin gıda masraflarını karşılayamayacağı uyarısı yapılmıştı.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1200 riyale kadar yükseldi.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri
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