Yemen'de İHA saldırısı: 5 ölü

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide mensubu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Beyda iline bağlı Tayyab bölgesine ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile üç hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında örgütün önemli bölge liderlerinden El-Hıdır et-Tayyabi'nin de bulunduğu 5 El-Kaide mensubu yaşamını yitirdi.

ABD ya da Yemen makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, Yemen'de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide hedeflerini zaman zaman İHA'larla vuruyor. Bu saldırılarda bazen sivil kayıplar da veriliyor.

Kaynak: AA