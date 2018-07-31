Yemen'de Bombalı Saldırı: 2 Yaralı

Yemen'in Aden kentinde Islah Partisi Aden Şura Konseyi Üyesi Arif Ahmed Ali'ye ait araçta meydana gelen patlamada Ali ve oğlu yaralandı. Yemen'in güneyindeki Aden kentinin el-Mu'alla bölgesinde Islah Partisi Aden Şura Konseyi Üyesi Arif Ahmed Ali'ye ait araçta patlama meydana geldi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, patlamada araçta bulunan Ali ve oğlu yaralandı. Ali'nin oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Hükümetten konu hakkında resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz herhangi bir terör örgütü üstlenmedi. Yemen'de Islah Partisi üyelerine sık sık suikastlar gerçekleştirildiği biliniyor. Yemen'de en büyük partilerinden olan Islah, 1990'da İslami bir parti olarak kurulmuştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)