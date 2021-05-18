Yemen, BMGK'ya Marib saldırılarını sonlandırması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen, BMGK'ya Marib saldırılarını sonlandırması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu

Yemen, BMGK'ya Marib saldırılarını sonlandırması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan, Marib'e yönelik saldırılarına son vermeleri için Husilere baskı yapmalarını istedi.

Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan, Marib'e yönelik saldırılarına son vermeleri için Husilere baskı yapmalarını istedi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Sadi, BM Siyasi İşler ve Barış İnşası Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile çevrim içi olarak görüştü.

Görüşmede Sadi, başta BMGK olmak üzere uluslararası toplumun, siyasi süreci baltalamayı ve insani krizi derinleştirmeyi amaçlayan Marib'e yönelik saldırılarını durdurmaları için Husilere baskı yapmak için ortak bir çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Husilerin, Marib'e yönelik askeri saldırıları artırarak dünyadaki en kötü insani krize sebep olan savaşı sona erdirme konusundaki isteksizliğini kanıtladığını belirten Sadi, Husilerin tüm girişimleri ve çabaları reddetmesine dikkati çekti.

Husiler, son zamanlarda Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını arttırmıştı.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin krizi için yarın 4. kez toplanacak
Pakistan Ulusal Meclisi'nden 'apartheid İsrail rejiminin' Filistin halkına yönelik barbarlıklarına kınama
Pakistan Ulusal Meclisi'nden "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına yönelik barbarlıklarına kınama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Engin Akyürek Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen, BMGK'ya Marib saldırılarını sonlandırması için Husilere baskı yapma çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 19:03:46. #1.14#

title