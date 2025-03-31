Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 31 Mart – 4 Nisan haftasında yarışacak olan Yıldız Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Yıldız Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Yıldız kimdir?

YEMEKTEYİZ YILDIZ HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Yıldız hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoYıldız'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.