Yemekteyiz Safiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Safiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 20-24 Ekim haftasında yarışacak olan Safiye Hanım hakkında izleyicilerin ilgisi artıyor. Yarışmacının kişisel hayatı ve geçmişi merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Safiye Hanım kimdir?

Her gün ekranlara gelen Yemekteyiz programında yeni bir haftanın heyecanı başladı. İzleyiciler özellikle, Safiye Hanım kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor.

YEMEKTEYİZ SAFİYE KİMDİR?

19 yaşında ve bekar olan yarışmacı, Kayseri kökenli ve öğrencilik hayatını sürdürüyor. Mutfakta denemeler yapmaktan çekinmediğini belirten yarışmacı, 200 bin TL'lik ödülü kazanması durumunda bu parayı eğitim masraflarına yatırmayı planlıyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon realite programıdır. Program, Ekim 2012'de Fox'a geçtikten sonra 2017'den itibaren TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir. Yarışma, katılımcıların yemek yapma ve ev sahipliği becerilerini sergilediği eğlenceli bir format olarak dikkat çekmektedir.

