Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Nisan haftasında yarışacak olan Melis Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Melis Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MELİS HANIM KİMDİR?

Kendine güvenen, mutfakta iddialı ve sosyal yönü güçlü bir yarışmacı profili çiziyor.

Yarışmanın ilk bölümünde sergilediği menü tercihi, sunumu ve ev sahipliği tarzı oldukça dikkat çekti.

Özellikle yorumlarıyla diğer yarışmacılardan farklı bir duruş sergileyerek, haftanın en çok konuşulan ismi olmaya aday hale geldi.

Melis Göz, rakiplerine iddialı bir menü hazırladı. İşte 7 Nisan Pazartesi günü sunacağı menü:

Haydari, Karadeniz Usulü Pazı Kavurması Ve Pembe Sultan

Üç Peynirli Sodalı Börek

Sebze Şöleni Eşliğinde Harmanlanmış Antrkot Ve Patates Graten

Roka Salatası

Supangle

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoMelis'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.