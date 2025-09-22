Yemekteyiz Hadja Mama kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hadja Mama kaç yaşında, nereli?

Kendi tarzıyla jüriyi ve ekran başındakileri etkilemeyi başaran Hadja Mama, yarışmada sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hem enerjisi hem de hazırladığı yemeklerle gündeme gelen yarışmacı hakkında izleyiciler, "Yemekteyiz Hadja Mama kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını merak ediyor.

YEMEKTEYİZ HADJA MAMA KİMDİR?

Zuhal Topal'ın sunduğu ve her hafta 200 bin TL'lik büyük ödülün takdim edildiği Yemekteyiz, bu hafta Afrika kökenli yarışmacı Hadja Mama'yı konuk ediyor. Programın açılış gününde dikkatleri üzerine çeken Hadja Mama, özellikle Cumali'nin yemeklerine yaptığı yorumlarla gündeme geldi.

HADJA MAMA VE CUMALİ ARASINDA GERGİN ANLAR

Haftanın ilk gününde Cumali'nin menüsünü değerlendiren Hadja Mama, "Arkadaşlar doğru söylüyor" ifadesini kullanarak diğer yarışmacıların görüşlerine katıldığını belirtti. Ancak bu sözler Cumali'yi rahatsız etti. Cumali, "Kendinize ait bir yorumunuz yok mu?" diyerek Hadja Mama'yı eleştirdi. Hadja Mama ise, "Durun, daha yeni başlıyoruz. Siz daha ben bir şey söylemeden konuşmaya başladınız" sözleriyle karşılık vererek tartışmayı alevlendirdi.

Cumali'nin, "Bugün benim masam, elbette konuşurum ve yemeğimi savunurum" çıkışıyla ortam daha da gerildi.

ZUHAL TOPAL'DAN FRANSIZCA SÜRPRİZİ

Tartışmanın yaşandığı sırada Zuhal Topal, Hadja Mama'ya Fransızca konuşup konuşamadığını sordu. Hadja Mama ise akıcı Fransızcasıyla yanıt vererek dil yeteneğini sergiledi. Bu an, programda gerginliğin dışında renkli bir detay olarak dikkat çekti.

HADJA MAMA'NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ MERAK EDİLİYOR

Hadja Mama'nın yaşı, medeni durumu ve kişisel hayatına dair bilgiler henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak yarışmadaki özgüveni, açık sözlülüğü ve enerjisiyle izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı.