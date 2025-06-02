Yemekteyiz Giza kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Giza Hanım Türk mü, yabancı mı, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Haziran haftasında yarışacak olan Giza Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Giza Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GİZA KİMDİR?

Giza Şiva, 37 yaşında, dinamik bir kadın. Bir çocuk annesi olan Şiva, köken olarak Kırgızistanlı. Profesyonel yaşamında Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev yapıyor,

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.