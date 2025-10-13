Yemekteyiz Filiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kaç yaşında, nereli?

13-17 Ekim tarihleri arasında ekrana gelen yeni haftada yarışacak olan Filiz Hanım, izleyenlerin merak konusu oldu. Programda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacı hakkında "Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir? Kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor.

YEMEKTEYİZ FİLİZ KİMDİR?

39 yaşında, iki çocuk annesi ve Ankara doğumlu bir iş kadınıdır. Kendi firmasını yöneten bu girişimci, 20 yıllık evliliğini büyük bir mutlulukla sürdürüyor. Mutfakta oldukça yetenekli olduğunu belirten yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanması hâlinde eşiyle birlikte keyifli bir tatile çıkmayı planlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, İngiltere kökenli "Come Dine with Me" formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır.

Programda her hafta beş yarışmacı sırayla evlerinde yemek yaparak misafirlerini ağırlar. Misafirler hem yemekleri hem de ev sahibinin misafirperverliğini değerlendirir. Hafta sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olur ve ödülün sahibi olur.