Haberler

Yemekteyiz Filiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Filiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Filiz Hanım kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yeni hafta heyecanı başladı. İzleyiciler, bu haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Filiz Hanım hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

13-17 Ekim tarihleri arasında ekrana gelen yeni haftada yarışacak olan Filiz Hanım, izleyenlerin merak konusu oldu. Programda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacı hakkında "Yemekteyiz Filiz Hanım kimdir? Kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor.

YEMEKTEYİZ FİLİZ KİMDİR?

39 yaşında, iki çocuk annesi ve Ankara doğumlu bir iş kadınıdır. Kendi firmasını yöneten bu girişimci, 20 yıllık evliliğini büyük bir mutlulukla sürdürüyor. Mutfakta oldukça yetenekli olduğunu belirten yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanması hâlinde eşiyle birlikte keyifli bir tatile çıkmayı planlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, İngiltere kökenli "Come Dine with Me" formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır.

Programda her hafta beş yarışmacı sırayla evlerinde yemek yaparak misafirlerini ağırlar. Misafirler hem yemekleri hem de ev sahibinin misafirperverliğini değerlendirir. Hafta sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olur ve ödülün sahibi olur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.