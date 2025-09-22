Yemekteyiz Eren kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eren kaç yaşında, nereli?

22-26 Eylül tarihleri arasında yayımlanacak bölümlerde hünerlerini mutfakta sergileyecek olan Eren Bey hakkında izleyiciler "Kaç yaşında, nereli?" sorularını merak ediyor. Programdaki performansı şimdiden heyecanla beklenen Eren Bey'in hayatına dair detaylar araştırma konusu oldu.

YEMEKTEYİZ EREN KİMDİR?

Sivas doğumlu olan Eren Karataş, yaşamını Ankara'da sürdürüyor. Bekâr olan Karataş, profesyonel hayatına güzellik sektöründe eğitmen olarak devam ediyor.

MUTFAKTAKİ YETENEKLERİ VE TUTKUSU

İş yaşamının dışında mutfakta da oldukça başarılı olan Karataş, özellikle sağlıklı yemekler hazırlamaya duyduğu tutkuyla tanınıyor. Mutfakta geçirdiği zamanı bir yaratıcılık alanı olarak gören yarışmacı, bu özelliğini ekranlara da yansıtıyor.

YEMEK TARZI VE SUNUMU

Kendi tarzını ortaya koyan tarifleriyle jüri ve izleyicilerden beğeni toplayan Karataş, özgün sunumlarıyla da dikkat çekiyor. Misafirperverliği ve samimi tavırları sayesinde rakiplerinden ayrılıyor.

YARIŞMADAKİ HEDEFİ

Sadece mutfak becerileriyle değil, aynı zamanda pozitif kişiliğiyle öne çıkan Karataş, birincilik iddiasını güçlü şekilde sürdürüyor. Programın ilerleyen bölümlerinde sunacağı yeni tarifler ve sürpriz lezzetler, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon programıdır. 2012 yılında Fox ekranlarına geçen yarışma, 2017 yılından itibaren TV8'de yayın hayatına devam etmektedir.