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Yemeklerini bölüşen tilki ile kedi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

Yemeklerini bölüşen tilki ile kedi kamerada Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kış ayı olması sebebiyle aç kalan Tilki karnını doyurmak için şehir merkezine indi, yemeğini kedi ile paylaştı.

Yemeklerini bölüşen tilki ile kedi kamerada

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kış ayı olması sebebiyle aç kalan Tilki karnını doyurmak için şehir merkezine indi, yemeğini kedi ile paylaştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Altınkum Mahallesinde, Havaların soğuması ve kar yağması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine indi. O sırada karnı aç olan kedi ile karşılaşan tilki bir bahçe duvarının üzerinde karınlarını doyurdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yemeklerini bölüşen tilki ile kedi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri

Isparta, Eğirdir, kedi, Yerel, Haber

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