Yemek yarışmasında bir üst tura kalınca Sökeliler sevindi
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Yemek yarışmasında bir üst tura kalınca Sökeliler sevindi

Yemek yarışmasında bir üst tura kalınca Sökeliler sevindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve izleyiciler tarafından takip edilen yemek yarışması programında Sökeli Ömer Yücel Avşar'ın bir üst tura yükselmesi Sökelileri sevindirdi.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve izleyiciler tarafından takip edilen yemek yarışması programında Sökeli Ömer Yücel Avşar'ın bir üst tura yükselmesi Sökelileri sevindirdi.

Yarışmanın jürisinden geçer not almak için jüri karşısına geçen yarışmacılardan biri Sökeli, Ömer Yücel Avşar oldu. 26 yaşında olan yarışmacı sevilen yemek yarışmasındaki ilk Sökeli yarışmacı oldu. Gastronomi eğitimini tamamlayan ve önemli yerlerde çalışan Sökeli Ömer Yücel Avşar yarışmaya katılabilmek için ısrarlı ve mücadeleci tavrını da ortaya koydu. Üç gündür yaşadığı macerayı jüri üyeleri ve ekran başındakilerle paylaşan Ömer Yücel Avşar, yemeğinden önce azmiyle jüri üyelerinin takdirini kazanmayı bildi. Ömer Yücel Avşar iki evet ile bir sonraki tura geçmeyi ve beyaz şef önlüğünü giymeye hak kazandı.

Mutlu olduğunu ifade eden Ömer Yücel, yarışmada elinden geleni yapacağını ve yarışmada uzun süre kalmak istediğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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