Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hıçkırıklara boğuldu - Haberler
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Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hıçkırıklara boğuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin'de kaydedilen görüntülerde, yolda ilerleyen bir adam sokak köpeğine yemek verdi. Köpeğin garip tavırlarından şüphelenen adam, hayvanı takip ettiğinde karşısında gördüğü manzarayla ağlamaya başladı. Çünkü köpek, yemeği kendisi için değil yavruları için istiyordu. Söz konusu görüntü, milyonlarca izlenme aldı.

Çin'de kaydedilen bir görüntü, TikTok'ta gündeme oturdu. Yolda ilerlediği sırada aç bir köpek gören adam, gizemli tavırları nedeniyle şüphelendiği köpeğe yemek verdi.

Douyin isimli sosyal medya kullanıcısı, ilk başta köpeğin yemeği kendisi için istediğini düşündü fakat tahmin ettiği gibi olmadı. Köpek, yemeği aldıktan saniyeler sonra koşmaya başladı.

Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hıçkırıklara boğuldu

Adam da vakit kaybetmeden köpeği takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra karşısına çıkan manzara nedeniyle hıçkırıklara boğuldu. Çünkü köpek, yemeği kendisi için değil yavruları için istemişti.

Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hıçkırıklara boğuldu

Köpeğin yemeği aldıktan sonra adama doğru attığı "teşekkür bakışı" da gözlerden kaçmadı. Video, milyonlarca görüntülenmenin yanı sıra çok sayıda yorum da aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Tiktok, Köpek, Dünya, Haber

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