Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar
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Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar

Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar
03.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:08

Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar Konya'da yemek siparişi getiren kuryenin motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar

KONYA - Konya'da yemek siparişi getiren kuryenin motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 25 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Parkı'na yakın bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aldığı yemek siparişlerini getiren restoran kuryesi Mustafa Yeşil, motosikletinin anahtarını çalışır halde üzerinde bıraktı. Anahtarın üzerinde olduğunu gören kimliği belirlenemeyen 2 hırsızlık şüphelisinden biri etrafı kontrol ederken diğeri de motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Motorun çalınmasının ardından Mustafa Yeşil, polise giderek şikayette bulundu.

Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar

Kaynak: İHA

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