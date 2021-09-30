BALIKESİR - Yem yüklü tırın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, kazada 2 kişi yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, kazada 2 kişi yaralandı.
Emre Aktaş yönetimindeki 16 VK 665 plakalı hayvan yemi yüklü tır ile Halil Kırbaşlar idaresindeki 10 SK 711 plakalı otomobil, D-565 kara yolunun Susurluk Garaj mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırdaki yemler yola saçıldı, otomobil 50 metre sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, trafik akışı tali yoldan sağlanıyor.
Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.