Yem Karma Makinesine Düşen Çiftçi, Korkunç Şekilde Can Verdi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çiftçi Ramazan Mutlu, hayvanlarına yem hazırlarken karma makinesine düşerek can verdi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada yem karma makinesine düşen 50 yaşındaki Ramazan Mutlu feci şekilde can verdi.
HAYVANLARINA YEM HAZIRLIYORDU
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşanan kazada hayvanlarına yem hazırlarken yem karma makinesine düşen Ramazan Mutlu hayatını kaybetti.
VÜCUT PARÇALARI MORGA GÖNDERİLDİ
Mutlu'nun makinenin içinde bulunan vücut parçaları Bigadiç İtfaiye Gurup Amirliğince çıkarılarak devlet hastanesi morguna gönderildi.
İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI
Evli ve iki kız çocuğu babası Ramazan Mutlu'nun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlyaslar Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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