Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL - Haberler | 3. Sayfa

Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü Gaziantep'te bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Oğuzeli İlçesine bağlı Havaalanı Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kapalı olan yem fabrikasından dumanlar geldiğini gören çevre fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya gelen ekipler alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında fabrikada bulunan yemler ile depo kısmında bulunan bir kamyon hasar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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