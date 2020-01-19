Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı
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Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı

Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden Yelp uygulamasına göre yemek için ABD’nin en iyi mekanı San Diego kentindeki bir seyyar kebapçı

19.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:45
Yelp'e göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı San Diego'da bir seyyar kebapçı

Kullanıcılara yerel restoranları tavsiye eden uygulamasına göre yemek için ABD'nin en iyi mekanı kentindeki bir seyyar kebapçı.


Irak asıllı Bryan Zeto'nun, bir araba parkında babası ile birlikte işlettiği "Shawarma Guys" adlı seyyar lokantısı, Yelp'in sitesinde 2020 yılının en iyi 100 restoranı kategorisinde birinci sırada. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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