YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

(Havadan görüntülerle) YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTIAli AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü(TAYK) tarafından düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışları İstanbul Boğazı'nda başladı.

29.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:30

(Havadan görüntülerle) YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü(TAYK) tarafından düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışları İstanbul Boğazı'nda başladı. 2 gün sürecek yarışların ilk gününde tekneler İstanbul Boğazı'nda birbirleriyle kıyasıya mücadele ederlerken, rüzgarlar dolan yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da başlayan ve Bursa, Tirilye ilçesinde devam eden yarışlar, dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl İstanbul'a alındı. TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışının ilk gününde start saat 12.00'de Beşiktaş'tan verildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarla yelkenlerini dolduran onlarca tekne Anadolu Hisarına doğru harekete etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışta tekneler rüzgarla dolan renkli yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış nedeniyle herhangi bir kazayı önlemek amacıyla İstanbul boğazı Transit gemi geçişine kapaltıldı. Bugünkü mücadelenin ardından yarışlara yarın(pazar) Moda Deniz Kulübü önünde verilecek startla devam edileceği yarışın finiş noktasının Caddebostan olduğu belirtildi.

YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 3. Sayfa
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Ekonomi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Ozan Güven Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan Futbolcu Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 17:30:46. #1.14#
title