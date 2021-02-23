Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!
Türk oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları! Detaylar haberimizde.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında dinlediğimiz Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!
YELİZ YEŞİLMEN FISTIK ÇIKI ÇIKI SÖZLERİ
Boşa koyar dolmaz dolu hiç almaz
Aklı bir karış havada burnundan kıl aldırmaz
Sebebime sebep verip yoldan çıkma
Şaşkın bu işler aklın almaz
Seni sana sorsam anlatamazsın
Bir öyle bir böyle yön tutamasın
Ama gönül bu işte kondu sana
Ben de deliyim anlasana
Deli delisin sen deli deli
Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi
Deli delisin sen deli deli
Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi
Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah
Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah
Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah
Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah
Köşe bucak ararken aşkı
Çıkı çıkı diye çıktım ortaya
Döndüm dolandım bak işte orada
Fıstık dedi bana duydum…