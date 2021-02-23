Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!
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Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!

23.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:52
Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!

Türk oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları! Detaylar haberimizde.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında dinlediğimiz Yeliz Yeşilmen Fıstık Çıkı Çıkı dizle! Fıstık Çıkı Çıkı sözleri! Yeliz Yeşilmen şarkıları!

YELİZ YEŞİLMEN FISTIK ÇIKI ÇIKI SÖZLERİ

Boşa koyar dolmaz dolu hiç almaz

Aklı bir karış havada burnundan kıl aldırmaz

Sebebime sebep verip yoldan çıkma

Şaşkın bu işler aklın almaz

Seni sana sorsam anlatamazsın

Bir öyle bir böyle yön tutamasın

Ama gönül bu işte kondu sana

Ben de deliyim anlasana

Deli delisin sen deli deli

Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi

Deli delisin sen deli deli

Aşkınla yandım tutuştum ben şimdi

Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah

Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah

Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah

Hey hişt fıstık çıkı çıkı um ah, ah ah

Köşe bucak ararken aşkı

Çıkı çıkı diye çıktım ortaya

Döndüm dolandım bak işte orada

Fıstık dedi bana duydum…

FISTIK ÇIKI ÇIKI DİZLE!

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