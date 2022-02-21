Yeliz Yeşilmen'den Acı İtiraflar: Erkeklerden Dayak Yedim

Yeliz Yeşilmen geçmişte yaşadığı acıları Tv 100'de yayınlanan yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiği Projepark Yapım tarafından hayata geçirilen Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi'nde anlattı. Programda dayanamayıp fenalık geçirdi.

İşte Yeliz Yeşilmen'in programda anlattığı acı dolu olaylar:

"Babam ders konusunda çok tutucuydu. Babamdan çocukken derslerim kötü not geldiğinde dayak yedim. Babamdan ara sıra bunun hesabını soruyorum. Şu an parkinson hastası olduğu için neden beni dövdüm demek istiyorum."

"3 gün içinde tanıdığım bir ailenin oğlu ile bir hafta içinde evlendim. Babam 'benim güzel kızım yurt dışında okusun' diye beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydı. Ailemden uzaklaşıp Almanya'ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim…"

""Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldı diyen hocanın sözüyle eşini döv dedi diye beni dövdü..."

6 ay yer yatağında yatıp sabah kalkıp hizmetçi gibi temizlik yapıp yemek yapıyordum. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar…"

-Bazen kızgınlığımdan babama bana böyle davrandın diye parkinson hastası oldun diyorum.

"Benim hayatımda tek travma yok travmalar zinciri… Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm."

"Bende çocuk travması var. Anneliği çok abartıyorum, bana bir şey gelirse çocuklarıma bir şey olacak diye çok korkuyorum…Annelik beni yordu…"