Yeğeniyle girdiği denizde boğuldu
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Yeğeniyle girdiği denizde boğuldu

Yeğeniyle girdiği denizde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 10 yaşındaki yeğeni ile birlikte denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 10 yaşındaki yeğeni ile birlikte denize giren şahıs boğularak yaşamını yitirdi. Denizde gözden kaybolan 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları da sürüyor.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Tuzağı plajında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Elmas (43) ile yeğeni Ahmet E.E. (10) denizde yüzdükleri sırada boğuldu. İhbar üzerine olaya müdahale eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Yusuf Elmas'ı kıyıya çıkardı, yeğeni ise gözden kayboldu. Yapılan müdahalelerde Yusuf Elmas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet E.E.'yi arama ve kurtarma çalışmaları 71'inci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, KOSKEM ve kıyı emniyet ekipleri tarafından sürdürülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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