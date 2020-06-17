Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
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Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı

Yakın bir zaman önce teyze olan oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeğeniyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun kısa sürede 1 buçuk milyon beğeni alan fotoğrafına sevgilisi Murat Dalkılıç da tepkisiz kalamadı.

17.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:01

Yeni dizisinin çekimlerine devam eden Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile beraber çekildiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Dizi çekimlerinden fırsat buldukça yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret eden Erçel, ellerini boyalı şekilde yeğeniyle poz verdiği anları paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1,6 milyon beğeniyi geçti. Erçel'in yorum ve beğeni yağan pozuna sevgilisi Murat Dalkılıç da sessiz kalamayarak kalp emojisi koydu.

İşte Erçel ve yeğeninin beğeni yağan pozu:

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
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