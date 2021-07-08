Yeğeninin ve ablasının kocasını baştan çıkardığı söylenen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Gülsüm Köksal ilk önce ablasının kızının kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bir süre sonra sıkılıp ayrılan Köksal, bu defa da ablasının kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bu olayların ardından ablasının ateş püskürdüğü Gülsüm Köksal, hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi. Köksal, "Haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı" dedi. Köksal ayrıca ablası hakkında ilginç suçlamalarda bulundu.

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı S.K.'nın (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen S.K., eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü. Bu durumu fırsata çeviren G.K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı.

KARDEŞİNİN KOCASIYLA DA AŞK YAŞADI

Gerçeği öğrenince şok geçiren S.K. kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı. Ancak bu kez de hedefinde ablası E.G.'nin eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası E.G.'nin ikinci eşi olan T.G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden E.G., eşini evden kovdu.

CANLI YAYINA KATILDI



Yaşananlardan sonra dün abla E.G., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı. E.G.'nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi.

"EŞİM İNKAR ETTİ"

3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı. "Kızım boşanıp bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum 'oteldeyim' diyor telefonunu açmıyor. Önce kızımın yuvasını yıktı, sonra benim. Annemin hatırına başta affettim ancak böyle bir şeyi nasıl yapar? "Eşiniz size bu durumu nasıl açıkladı?" sorusuna ise E.G., "Eşim benden hep kaçıyor, telefonlarıma çıkmıyor. Sorunca da ben öyle bir şey yapmadım diyor, ancak kız kardeşim itiraf etti" şeklinde cevap verdi.

GÜLSÜM KÖKSAL İDDİALARI YALANLADI, ABLASI HAKKINDA İĞRENÇ İDDİALARDA BULUNDU

Ablanın bu iddialarının ardından Gülsüm Köksal da aynı programa bağlanarak yaşananları anlattı. Gülsüm Köksal, ablasının iddialarını "Haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı" sözleriyle yalanladı. Ablası hakkında da ilginç iddialarda bulunan Köksal, "Ayrıca utanmaz anne kızlarını satıyor, dost hayatı yaşıyor. Annemi dilendiriyor, onu evden attı. Evine erkek alıyor. Çocuklarımı kurumdan almamam için ellerinden geleni yapıyorlar, beni düşman gibi görüyorlar." dedi.