Uyuşturucu Parası İçin Yeğeninin Gözü Önünde Yengesini ve Komşusunu Bıçakladı

Adana'da yengesinden uyuşturucu parası istediği iddia edilen şahıs, olumsuz cevap alınca yeğenin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı.

UYUŞTURUCU İÇİN YENGESİNDEN PARA İSTEDİ

Sarıhamzalı mahallesi 47100. sokakta, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer T., kardeşinin eşi Fadime T.'nin evine gelerek para istedi.

YEĞENİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YENGESİNİ VE MİSAFİRİNİ BIÇAKLADI

Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize S.'yi de bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer T.'yi mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNİN BIÇAKLANMASINI İZLEDİ

Annesinin bıçaklanmasına tanık olan 9 yaşındaki N.T., tartışma çıkmadan önce amcasının kendisine, "Annenle özel bir şey konuşacağız" dediğini söyledi.

YARALI KADINLARIN DURUMU AĞIR

Öte yandan, hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.