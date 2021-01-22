Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesiYükseltepe mahallesinde yaşayan Murat Özçelik, iki ay önce evinde oturduğu sırada pencereden pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından 15 yaşındaki İ.Y., cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek, tutuklandı.

CİNAYETİ FARI YANMAYAN ARAÇ ELE VERDİ

15 yaşındaki çocuğun ifadesine güvenmeyen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Yaklaşık iki ay süren çalışma kapsamında, 27 kilometrelik bölge içindeki 816 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Polisler izledikleri görüntü içinde sol farı yanmayan bir minibüsü fark etti. Fark ettikleri o detay cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

SUÇU YEĞENİNİN ÜZERİNE YIKMIŞ

Görüntü sonrası katil zanlısının dayı Demircan Y. olduğu anlaşıldı. Zanlının, "daha az ceza alırsın" diyerek suçu, yeğeninin üstlenmesini istediği öğrenildi. Ekiplerin durumu anlaması üzerine Demircan Y., gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN