Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı

22.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:34

Ankara'da pompalı tüfekle işlenen cinayetin sır perdesi aralandı. Katil zanlısı Demircan Y.'nin, cinayeti, "daha az ceza alırsın" diyerek 15 yaşındaki yeğeninin üzerine attığı öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesiYükseltepe mahallesinde yaşayan Murat Özçelik, iki ay önce evinde oturduğu sırada pencereden pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından 15 yaşındaki İ.Y., cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek, tutuklandı.

CİNAYETİ FARI YANMAYAN ARAÇ ELE VERDİ

15 yaşındaki çocuğun ifadesine güvenmeyen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Yaklaşık iki ay süren çalışma kapsamında, 27 kilometrelik bölge içindeki 816 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Polisler izledikleri görüntü içinde sol farı yanmayan bir minibüsü fark etti. Fark ettikleri o detay cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

SUÇU YEĞENİNİN ÜZERİNE YIKMIŞ

Görüntü sonrası katil zanlısının dayı Demircan Y. olduğu anlaşıldı. Zanlının, "daha az ceza alırsın" diyerek suçu, yeğeninin üstlenmesini istediği öğrenildi. Ekiplerin durumu anlaması üzerine Demircan Y., gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Can Yaman Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:34:06. #1.15#
title