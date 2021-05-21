YEE'den Komrat'ta Türkiye ile Gagauzya kültürel ilişkilerinin 90. yılı sergisi
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YEE'den Komrat'ta Türkiye ile Gagauzya kültürel ilişkilerinin 90. yılı sergisi

YEE'den Komrat'ta Türkiye ile Gagauzya kültürel ilişkilerinin 90. yılı sergisi
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye ve Gagauzya Arasındaki Kültürel İlişkilerin 90. Yılı" adlı fotoğraf ve belge sergisi açıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türkiye ve Gagauzya Arasındaki Kültürel İlişkilerin 90. Yılı" adlı fotoğraf ve belge sergisi açıldı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Komrat Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, ayrıca Gagauz tarihçi ve yazar Stepan Bulgar'ın kaleme aldığı "1930'lu Yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ve Gagauzlar" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Açılışını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer'ün yaptığı sergide, Atatürk döneminde eğitim için Türkiye'ye giden Gagauzlar, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Gagauz Türklerinin yaşadıkları bölgeleri ziyareti neticesinde hazırladığı raporlar, Gagauzların yaşadığı köylere 1934'lü yıllarda Türkçe okutmanı görevlendirilmesi ve Türkçe ders kitapları gönderilmesi, Gagauz gençlerinden Türkiye'de eğitim alıp önemli başarılara imza atanlara dair onlarca tarihi belge yer alıyor.

Sergi, Komrat Kültür Merkezinde 19 Haziran'a kadar açık kalacak.

YEE'den Komrat'ta Türkiye ile Gagauzya kültürel ilişkilerinin 90. yılı sergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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