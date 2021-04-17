Yedisu ilçesi sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedisu ilçesi sessizliğe büründü

Yedisu ilçesi sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel

Yedisu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları boş kaldı.

Yedisu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları boş kaldı.

Yedisu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Esnaf Fırat Keni, ilçe halkı olarak kurallara uymak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır vaka görülmüyordu maalesef son günlerde vakalar tekrar çıkmaya başladı. Bizler de kurallara uyup bu illeti içimizden atmaya kararlıyız. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerimizi bile açmadık. Sadece iftara yakın zamanda açıp tekrar kapatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yedisu ilçesi sessizliğe büründü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:12:38. #1.15#

title