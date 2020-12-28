Yedinci kattan düşen kız yaşama tutunamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerinin bulunduğu apartmanın 7. katından düşen kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli ilçe merkezinde bulunan Zafer Mahallesi 1708 sokak içerisindeki bir sitede saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gelen bir ihbarı değerlendiren 112 ve İtfaiye ekipleri adı geçen adrese geldiklerinde her biri 7 katlı iki blok halindeki apartmanların arasında kalan zemindeki alanın çatısında kız çocuğunu ağır yaralı halde buldular. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile ara kattan indirilen 13 yaşındaki Elifnaz Tüten ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen her ikisi de doktor olan anne ve babanın kızları hayata tutunamadı.

Apartmanın tam karşısında bulun bir özel okulda bulunanlar tarafından ihbarın yapıldığı belirlenirken talihsiz kızın düşüş anını kimsenin görmediği, zemin kattaki ara geçiş katı çatısı üzerine yatan birisi olduğu ihbarının geldiği öğrenildi. Ayrıca görgü tanıklarına göre yaklaşık 20 metre yükseklikteki 7. katta kızın düşmüş olabileceği evin tüm pencerelerinin de kapalı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı