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Yedigöller sonbaharda başka bir güzelliğe büründü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Yedigöller sonbaharda başka bir güzelliğe büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

İSTANBUL (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirler arasında bulunan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Yedigöller'de, hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen orman içerisinde dolaşan ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde doğada temiz hava alma imkanı buluyor.

Yedigöller'deki Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl de sonbaharla bir başka güzelliğe büründü.

Günübirlik ve konaklamak için gelen yüzlerce ziyaretçi, doğanın büyüleyen güzelliğini fotoğraf makinesi ve cep telefonu kameralarıyla kayda alıyor.

Tatilciler, stresten uzakta kuş seslerinin hakim olduğu doğada yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller'deki hazan güzelliği, drone ile de görüntülendi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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