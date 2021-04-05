Yediği yemekten mi zehirlendi? Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde korkunç şüphe

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Oyunculuk hayaliyle Hatay'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, evinde ölü bulundu. Genç kızın, ölümünde cinayet ve intihar bulgusuna rastlanmazken yediği yemekten zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İstanbul'a oyucu olma hayali ile 2013'te geldiği öğrenilen Şükriye Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgurcu, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki evine geldi.

KAPI ARKADAN KİLİTLİ

İddiaya göre, Bulgurcu ölmeden önceki akşam yemek söyledi ve gelen yemeği yedikten sonra fenalaştı. Durumu kötü olunca teyzesini arayan Bulgurcu'nun ölümüne gıda zehirlenmesinin sebep olduğu ileri sürüldü. Sabah saatlerinde Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.

İNTİHAR BULGUSU YOK

Genç kızın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. İncelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izi bulunmadı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu tespit edilirken, herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanmadı.

YEMEK SİPARİŞİ VERMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; Araştırmalar sürerken Bulgurcu'nun arkadaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, genç kızın ölmeden önceki akşam dışardan yemek siparişi verdiği onu yedikten sonra fenalaştığı ve kalbine yenik düşüp hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bulgurcu'nun ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili adli tıp raporu bekleniyor.

HATAY'DA DEFNEDİLDİ

Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi dün memleketi Hatay'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.