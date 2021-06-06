Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
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Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?

Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
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Yönetmenliğini Natuk Baytan, yapımcılığını Yahya Kılıç, senaristliğini Ahmet Üstel'in yaptığı Yedi Bela Hüsnü klasikleşmiş yeşilçam filmleri arasındadır. Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? Yedi Bel Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü nerede ve ne zaman çekildi?

Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır hafızalardan silinmeyen Yedi Bela Hüsnü, Kemal Sunal'ın sevilen yeşilçam filmleri arasındadır. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığıu filmin konusu nedir?

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü; 1982 yılı yapımı, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği İstanbul'un Levent semtinde çekilmiş güldürü filmi. Kaynak: Yedi Bela Hüsnü filmi konusu| oyuncuları | Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal: Hüsnü,

Oya Aydoğan: Hüsniye,

Şevket Altuğ: Cemal,

Ali Şen: Malik,

Atilla Ergün: Necati,

Nermin Denizci: Fatma,

Belkıs Dilligil: Makbule,

Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi,

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa,

Ajlan Altuğ: Manav Rasim,

Süheyl Eğriboz: Rüstem,

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi,

Erdoğan Seren: Reşat,

Selahattin Fırat: Suat,

Rıza Pekkutsal: Berber Latif,

Muzaffer Cıvan: Yadigar,

Celal Yonat: Malik'in adamı,

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı,

Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

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Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? - Haberler
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