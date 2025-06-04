Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yedi Bela Hüsnü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yedi Bela Hüsnü filmini izleyecek olanların merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler ve Yedi Bela Hüsnü özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yedi Bela Hüsnü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu, özeti ve Yedi Bela Hüsnü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yedi Bela Hüsnü filminin detayları…

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül · Veli



YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.