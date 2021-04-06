YEDAŞ'tan "Samsun Okuma Vakti" projesine destek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) "Samsun Okuma Vakti" projesine bir kütüphaneyi modern cihazlarla donatarak destek oldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) "Samsun Okuma Vakti" projesine bir kütüphaneyi modern cihazlarla donatarak destek oldu.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen "Samsun Okuma Vakti" projesi, Her Yere Kitap Her Yerde Kitap etkinliği kapsamında bir kütüphanenin modern cihazlar ile donatıldığı belirtildi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde toplam 40 bin kilometrelik alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulduğu belirtilen açıklamada, "YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Samsun Valiliğince başlatılan "Samsun Okuma Vakti" projesine altındaki kitap okuma seferberliği hamlesine, bağışta bulunarak projeye tam destek verdi." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliğinde imza töreni düzenlendiği belirtilen açıklamada, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Asan Her Yere Kitap Her Yerde Kitap etkinliği kapsamında YEDAŞ tarafından yaptırılacak dijital kütüphanenin protokolünün imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Bora, yerel bir hareket olarak başlayan ancak ulusal bir etki gösteren "Samsun Okuma Vakti" projesini şirket olarak benimseyerek desteklediklerini vurguladı.

Bora, "Çocuklarımızın, gençlerimizin her ortamda rahatça kitap okuyabilmelerini, kitabı ve taşıdığı değeri yaşatmayı hedefleyen projeye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizden isteğim okul hayatları süresince ve tüm yaşamları boyunca çok kitap okumalarıdır, çünkü okumak insanın ufkunu genişletiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Bora'ya etkinlik sonrası projeye verdiği destekten dolayı Teşekkür Belgesi takdim edildiği belirtildi.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesinde 1 milyon kitap hedefi bulunuyor.

Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, çocukların kitaba kolayca ulaşabilmesi, evlerde okunmayan kitapların kitaba ulaşmakta güçlük çeken çocuklarla buluşturulması amacıyla 4 yıl önce başlatılan projede farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü