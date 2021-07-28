YEDAM İnegöl Merkezi için imzalar atıldı

İnegöl Belediyesi'nin Kent Konseyi ve Yeşilay Vakfı Bursa Şubesi işbirliği ile hayata geçirdiği İnegöl YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) için imzalar atıldı.

Bursa'da 1 tane merkezi bulunan YEDAM'ın ikinci şubesi Süleymaniye Mahalle Konağında hizmet verecek.

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi'nin de katkılarıyla Yeşilay Vakfı Bursa Şubesi işbirliğinde Yeşilay'ın önemli kuruluşlarından biri olan YEDAM'ın (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) İnegöl'de de bir merkez oluşturması için çalışma başlatmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Bursa'da bir merkezi bulunan YEDAM, ikinci merkezi İnegöl'e açmak için hazırlıklarını tamamladı. Bugün İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, İnegöl YEDAM'ın kuruluşu için ilgili protokolü imzaladı.

İKİNCİ MERKEZ İNEGÖL'DE AÇILIYOR

15.00'da encümen salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Alper Taban ve İmren Çavuşoğlu ile birlikte İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, YEDAM temsilcileri ve İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç da hazır bulundu. Burada bir açıklama yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, "Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM, Bursa'da Osmangazi ilçesinde bir tane vardı. İkinci merkezimizi de İnegöl'de açıyoruz. Bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve ailelerine burada yeni ekibimizle beraber çok güzel şekilde psikolojik ve sosyal destek vereceğiz. Bu süreçteki desteklerinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere her türlü kolaylığı sağladınız" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Bugün şehrimize önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilay hem yurt içinde hem de uluslararası ölçekte aslında dünyaya mal olmuş bir kuruluş olarak ifade edebiliriz. Şehrimizde de gerek Kent Konseyimizin girişimleri gerek belediyemizin geçmişte buna mukabil attığı adımlar neticesinde bugün bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Vakfı arasında bir protokol gerçekleştireceğiz" dedi.

SÜLEYMANİYE MAHALLE KONAĞINDA HİZMET VERECEK

Süleymaniye Mahalle Konağında YEDAM Merkezi oluşturulacağını ifade eden Başkan Taban, "Tabi ki burada bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini amaçlıyoruz öncelikli olarak. Bunu protokol altına alıyoruz. Yine; tütün, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadelede toplumsal desteğin sağlanması, bu sürecin kamuoyunca benimsenmesi, mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratıcı ve bilinçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsıyor çalışma. Protokol kapsamında merkezin kurulacağı yer ile ilgili şehrimizde daha önce Bilgi Kültür Evi olarak kullandığımız bir Mahalle Konağını rehabilite ederek YEDAM'ın kullanmasını sağlamış olacağız. Meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bunun kararını mecliste hep birlikte aldık. Tüm meclis üyelerimizin de verdiği destek ve katkıyla Süleymaniye Mahallemizde Yeşil Bursa Caddesi No:62 adresinde bulunan Mahalle Konağını YEDAM'ın hizmet vermesi adına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanılması için tahsis etmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

PROFESYONELCE YAPMAK İSTİYORUZ

Taban, bağımlılıklarla ilgili Yeşilay ve YEDAM'ın ciddi bir yetkinliği, bilgi birikimi ve tecrübesi olduğuna da dikkat çekerek; "Biz de bundan şehir olarak istifade etmek istiyoruz. Bursa'da bir merkez varken inşallah bu protokolle İnegöl'de de bir merkezin hayata geçmesini sağlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin oluşması adına bir mücadeledir bu. Mutlaka tüm toplumun kesimleri bu mücadele için destek veriyor, katkı sunuyor. Biz bunu profesyonelce yapmak istiyoruz. Hatta İnegöl Belediyemizin kendi içerisinde barındırdığı Gençlik ve Aile Danışma Merkezi de var. Biz buraya gelen tüm bireyleri de yine YEDAM'a da yönlendirerek karşılıklı işbirliği içerisinde istifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler