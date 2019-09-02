YDS sınav yerleri açıklandı! YDS/2 sınav giriş belgesi sorgulama

02.09.2019 09:39

Her yıl iki defa düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2019 yılında ne zaman yapılacağı ve sınav giriş belgeleri araştırılıyor. ÖSYM, 2019-YDS/2 sınav giriş belgelerini erişime açtı. YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS 2 ne zaman? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

YDS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2019 yılının ikinci YDS sınavı için giriş belgelerini adayların erişimine sundu. 08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/2 sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 8 Eylül'de gerçekleştireceği YDS'nin sonuçları 1 Ekim'de adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak olup elektronik ortamda sorgulanacak.