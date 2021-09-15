YDS ne zaman? YDS yılda kaç kere yapılır? - Haberler
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YDS ne zaman? YDS yılda kaç kere yapılır?

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YDS ne zaman? YDS yılda kaç kere yapılır?

YDS ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavı YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili sınav tarihi merak edilmekte. Peki, YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman yapılacak? Yabancı Dil 2021 Yılı YDS/2 sınav

Yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulandığı YDS, ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini almıştır. Senede 3 kez yapılan YDS sınavı son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların arasında yer almakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YDS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YDS başvuruları 20-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek. ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açması bekliyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS'ye başvurular, 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacaktır. Yine ÖSYM takvimine göre bu sınavın sonuçları ise 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanmış olacak.

YDS ne zaman 2021 sonbahar?

Yılın ikinci sınavı olan YDS 2021/2 ya da daha bilindik ismiyle YDS Sonbahar 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yine ÖSYM takvimine göre bu sınavın sonuçları ise 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanmış olacak.

YDS yılda kaç kez yapılır?

YDS, Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Fakat 2018'den beri Aralık ayı da eklenerek yılda 3 sınava çıkarılmıştır.

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
  • Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
  • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
  • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları

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