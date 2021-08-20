Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor
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Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor

Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Masal Parkı'nda 4 gün gerçekleşen etkinlikler, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Gazikent ve Seyrantepe'de devam edecek.

Vatandaşları nostaljik sinema günlerine götüren, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleşen "Yazlık Sinema Günleri" Masal Park'ta yapıldı.

4 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgisini gören etkinlikte, Gaziantepliler için eskiyi yad ettirdi, yazlık sinemayı deneyimleme fırsatı verdi.

Bu kapsamda Gazi şehirliler için düzenlenen Yazlık Sinema Günleri adresi değiştirerek 20-21-22 Ağustos tarihlerinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde devam ederken, 23-24 Ağustos'ta Gazikent'te bulunan Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlköğretim Okulu Bahçesi'nde ve 23-24 Ağustos tarihlerinde Seyrantepe'de Edebali İlköğretim Okulu Bahçesi'nde devam edecek.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Yazlık Sinema Günleri'nin 20 Ağustos'taki ilk filmi yönetmenliğini Lütfi Akad'ın yaptığı 1974 yapımı Türk filmi Diyet gösterilecek.

Sinema Günleri'nin devamında 21 Ağustos Cumartesi Günü başrolünde çocukların oynadığı, Tuğçe Soysop'un yönettiği 2018 yapımı arkadaşlığı anlatan film Bizim Köyün Şarkısı olacak. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde son gösterim 22 Ağustos Pazar Günü 19 Ağustos Perşembe Günü Selahattin Sancaklı'nın yönettiği 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihi film Diriliş Karatay sinema severlerle buluşacak.

Gazikent'teki sinema günlerinde ise 23 Ağustos Pazartesi Günü yönetmen Ümit Köreken'in senaryosunu yazıp yönettiği 2016 yılı yapımı Dram türü Mavi Bisiklet, 24 Ağustos Salı Günü yönetmenliğini Lütfi Akad'ın yaptığı 1974 yapımı Türk filmi Diyet gösterimde olacak.

Yazlık Sinema Günleri'nin son durağı Seyrantepe'de ise 25 Ağustos Çarşamba Günü Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi Eltileri Savaşı, 26 Ağustos Perşembe Günü 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihi film Diriliş Karatay Seyrantepeli sinemaseverlerle buluşacak.

Yazlık Sinema Günleri heyecanı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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