Yazıya ve Yazarlığa Adanmış Bir Ömür : Mehmet Doğan"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucusu ve şeref başkanı Mehmet Doğan'a vefa bağlamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Kültüre Adanmış Bir Ömür : Mehmet Doğan' başlıklı program düzenlendi.