Yazın Terlemekten Korkmayın"

AYŞE YILDIZ - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler, terlemekten korkulmaması gerektiğini belirterek, "Terleme olmazsa vücutta serinleme olmaz ama şişmanlar terlese de vücudu soğutmaya yeterli olmayabilir." dedi.



Prof. Dr. Güler, bir konferans için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan sıcaklarda kiloluların, yaşlıların, bebek ve çocukların en önemli risk grubunda bulunduğunu belirtti.



Toplumun bebek ve çocukların sıcaklardan korunması konusunda duyarlı ancak yaşlıların ve kiloluların sıcaktan korunması konusunda bilinçsiz olduğunu aktaran Güler, "Sıcak bitkinliği, sıcak krampları, sıcak çarpması" nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurunun arttığını, kalp, akciğer ve böbrek hastalığı olanların durumlarının ağırlaştığını bildirdi.



Yaşlılarda kalp-damar ve solunum sistemiyle ilgili nedenlere bağlı ölümlerin görüldüğüne işaret eden Güler, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, ruhsal sorunlarla ilgili bazı ilaçların sıcak çarpması riskini artırdığını anlattı.



Prof. Dr. Güler, alkol ve kafeinli içeceklerin sıcaktan etkilenme riskini artırdığını, bu nedenle tüketilecek içeceklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



"Şişman ya da kiloları fazla olan kişilerde tehlike daha fazladır çünkü kilolularda kalp zorlaması, kronik hastalıklar fazladır, egzersiz dirençleri azdır. Bu nedenle şişmanların sağlığını sıcaklık olumsuz etkiliyor." diyen Güler, kiloluların serin yerde kalması gerektiğini ifade etti.



"Terlemekten korkmamak lazım"



Kiloluların güneş altında ağır iş ve spor yapmamaları gerektiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:



"Kilolularda, sıcak havada diğerlerine göre daha fazla sıvı kaybı olur, kalbin zorlanması daha fazladır. Solunum sıkıntısı çekerler. Terlemekten korkmamak lazım, terleme olmazsa vücutta serinleme olmaz ama şişmanlar çok terlese de vücudu soğutmaya yeterli olmayabilir. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli. Vantilatör, havalandırma sistemleri olmayan evlerde karşılıklı pencereler açılarak doğal hava akımı sağlanmalıdır. Vücut sıcaklığı çok artmışsa ya da ateşlenmişse vücut ılık suyla ıslatılmış sünger ve bezlerle silinmelidir. Gereğinde duşun altına da sokulabilir. Doğal liflerden yapılmış giysiler giyilmelidir."



Güler, sıcak etkisiyle rahatsızlanan kişinin serin bir yere alınıp, vücudunun ıslak bezlerle silinerek acil servise götürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.